В челнинской больнице извинились за вывоз тел умерших перед посетителями

Фото: realnoevremya.ru / Максим платонов (архив)

Житель Набережных Челнов рассказал, что при нем в одно из его недавних посещений городской больницы №5 по коридору вывозили тела умерших. Об этом он рассказал в соцсетях.



«На компьютерную томографию человека возил. Нас было человек пять, когда к выходу больницы подъехала «буханка» и по общему коридору начали вывозить трупы. Три черных пакета на каталках вывезли и начали грузить в транспорт. Сказать, что я обалдел, ничего не сказать. Неужели другой возможности вынести трупы нет, кроме как через «строй» больных людей?», — удивился челнинец.

Как сообщили в больнице, здание для медучреждения нетиповое — это бывшее общежитие, построенное в 1976 году. Поэтому в нем не предусмотрено отдельных выходов, в том числе для таких ситуаций. В больнице принесли извинения за доставленные неудобства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас ведутся проектные работы строительства нового стационара. «Мы уже высказали все наши пожелания по проекту. Надеемся, что они будут учтены и здание будет иметь несколько выходов, в том числе и для таких случаев», — прокомментировали в горбольнице «Челнинским известиям».

Магарита Головатенко