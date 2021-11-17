Велимир Перасович: «До сих пор не могу поверить, что мы обыграли «Олимпию» с такой разницей в счете»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович после победы над лидером Евролиги, миланскую «Олимпию» (97:71). Он отметил высокий процент попадания и заявил, что главная причина успеха в грамотной и агрессивной обороне.

— Полагаю, это первый матч в сезоне, когда мы забивали все, и даже тяжелые броски. Более того, мы хорошо защищались, что стало ключом к победе. Когда ты действуешь с такой энергией и агрессией в обороне, то получаешь возможность набирать легкие очки в переходе.

Также хорватский специалист рассказал о своих чувствах от этой победы. Он признался, что не может поверить в викторию с настолько крупным разрывом в счете.

— Мы очень рады успеху, но нам необходимо быстро забыть этот выигрыш, ведь уже послезавтра нас ждет следующий сложный соперник. До сих пор не могу поверить, что мы обыграли «Олимпию» с такой разницей в счете, потому что это сильнейшая команда на старте сезона Евролиги, которая показывала лучший баскетбол и лучшую защиту в предыдущих 9 турах. Повторю, эта победа стала возможной благодаря нашей жесткости в защите», — сказал Велимир Перасович.

Это третья победа УНИКСа в четырех последних встречах в рамках Евролиги. До того казанцы дома обыграли мадридский «Реал», а в гостях афинский «Панатинаикос». Между этими встречами казанцы уступили французского АСВЕЛу.