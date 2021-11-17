В России разработан диагностический набор для анализа мутаций в генах

На совещании у президента России Владимира Путина вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что в стране разработали диагностический набор для анализа наследственных мутаций в генах-онкосупрессорах. Об этом пишет Russia Today.

По словам Голиковой, эта разработка поможет определять предрасположенность к развитию онкологических заболеваний и предсказывать чувствительность опухоли к определенным химиопрепаратам. В настоящее время заканчиваются клинические испытания набора.



Разработчики надеются, что с помощью него результаты лечения пациентов с раком молочной железы, яичников, раком поджелудочной железы улучшатся.

Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году российские ученые начали проводить масштабное исследование наследственных опухолевых синдромов. Ожидается, что это позволит сформировать основу для разработки персонализированных программ профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований.



Дарья Акимова