Российские ученые приступили к изучению наследственного опухолевого синдрома

В Москве начали проводить масштабное исследование наследственных опухолевых синдромов. В будущем это позволит сформировать основу для разработки персонализированных программ профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, рассказала руководитель направления «Онкогенетика» ООО «Эвоген» Мария Макарова.

Исследование показывает практически все значимые клинические изменения, связанные с предрасположенностью к злокачественным образованиям. Специалисты установят случаи наследственных заболеваний. Таким образом, родственники будут знать о риске развития у них злокачественного новообразования и получат своевременный эффективный скрининг и выявление опухоли на ранней стадии, передает «РИА Новости».

В первую очередь в группе риска родственники первой и второй линии родства, уточнила Макарова.

В рамках исследования жителям Москвы, у которых впервые обнаружили одно из злокачественных новообразований, — рак молочной железы, рак яичников или колоректальный рак — проводится полногеномное секвенирование. Если медики выявят мутацию наследственного опухолевого синдрома, то родственникам проводится исследование на эту конкретную мутацию. Уже сейчас известно, что 10—15% злокачественных новообразований — наследственные опухолевые синдромы, заявила медицинский директор «Эвогена» Елена Баранова.

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн ранее предупредил, что вероятность развития онкологических заболеваний у пожилых людей увеличивается на 10% каждые 5 лет.