В Казани количество отравившихся метанолом увеличилось до 13 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани число отравившихся метанолом достигло 13. Из них трое — в тяжелом состоянии, 10 — в состоянии средней степени тяжести, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана.

У всех пациентов подозрение на отравление метанолом. Медики провели химико-токсикологическое исследование крови, у всех отравившихся в крови был найден метиловый спирт в разных концентрациях.

Ранее 11 человек обратились в Центр острых отравлений Городской клинической больницы №7 Казани. Трое молодых людей находятся в тяжелом состоянии. Врачи-токсикологи оказывают медпомощь всем поступившим пациентам.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

По факту отравления молодых людей 1999—2003 годов рождения возбуждено уголовное дело, ход его расследования поставлен на контроль в прокуратуре РТ. 15 ноября компания молодых людей отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Они пили алкоголь, приобретенный у неизвестного. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Татьяна Леухина