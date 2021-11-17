В России выявили 36 626 случаев COVID-19 за сутки, умерли 1 247 человек — новый антирекорд

В России выявили 36 626 случаев коронавируса за минувшие сутки. Общее число заболевших достигло 9 182 538.

Выздоровели 36 388 пациентов, всего — 7 882 836 человек. За минувшие сутки умерли 1 247 россиян из-за COVID-19. Это новый антирекорд. За весь период пандемии от инфекции скончались 259 084 человек.

Фото: mos.ru

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Татьяна Леухина