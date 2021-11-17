На улице Ершова в Казани столкнулись «Газель» и городской автобус
У здания Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана столкнулись «Газель» и городской автобус. На месте образовалась пробка, передает корреспондент «Реального времени».
Затор начинается практически сразу после Компрессорного по Сибирскому тракту и переходит в улицу Николая Ершова.
Ранее синоптики предупредили татарстанцев о метели с ухудшением видимости и снежной каше на дорогах.
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