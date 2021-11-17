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На улице Ершова в Казани столкнулись «Газель» и городской автобус

09:16, 17.11.2021
На улице Ершова в Казани столкнулись «Газель» и городской автобус
Фото: realnoevremya.ru

У здания Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана столкнулись «Газель» и городской автобус. На месте образовалась пробка, передает корреспондент «Реального времени».

Затор начинается практически сразу после Компрессорного по Сибирскому тракту и переходит в улицу Николая Ершова.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее синоптики предупредили татарстанцев о метели с ухудшением видимости и снежной каше на дорогах.

Ольга Шагиева
ОбществоАвто Татарстан

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