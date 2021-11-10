КВЗ заключит новый контракт на поставку медицинских вертолетов на 2023—2024 годы

Фото: Максим Платонов (архив)

Новый контракт Казанского вертолетного завода на поставку медицинских вертолетов «Ансат» и «Ми-8» на 2023—2024 годы точно не меньше нынешнего, заявил индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков. В следующем году КВЗ завершает исполнение контракта на поставку 66 вертолетов для НССА стоимостью 5,5 млрд рублей.

По словам Сердюкова, программа санитарной авиации хорошо зарекомендовала себя в стране, почти по всех регионах эксплуатируются казанские машины, поэтому программа продолжится.

В апреле будущего года на площадке КВЗ завершат строительство цеха окончательной сборки вертолетов, в составе которого будет создан центр профессиональной подготовки и переподготовки специалистов для вертолетостроения, сообщил журналистам Сердюков.

Стоимость проекта составит 2 млрд рублей, а общая площадь — 24 тыс. кв. м. Из них половина будет отведена под учебный центр. Он станет вторым мультифункциональным центром после уфимского, построенного на базе моторостроительного предприятия.

— Изначально планировали авиационный завод, проработка была, но в силу разных обстоятельств произошла корректировка, и первый центр открыли в Уфе, — рассказал Сердюков.

Сегодня на Казанском вертолетном заводе дали старт реализации проекта по строительству центра подготовки и переподготовки специалистов для вертолетостроения.

Луиза Игнатьева