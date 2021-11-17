В России предложили разрешить подросткам вступать в политические партии с 16 лет

В России предложили снизить возрастной ценз для вступления в политическую партию. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В своем письме на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко политолог отметил, что молодежь начинает задумываться о политике и карьере в этой области в возрасте 16—17 лет. При этом, не имея возможности работать в официально зарегистрированных партиях, они находят не всегда законные методы борьбы.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части снижения возраста вступления в политическую партию с 18 до 16 лет, что позволит значительной части политически активной молодежи реализовать себя в рамках официально действующих организаций», — приводит текст обращения RT.

Также он добавил, что молодые политики имеют право избираться, даже если день голосования совпадает с их 18-летием. То есть в этом случае они ведут избирательную кампанию в 17 лет, а официально вступить в партию не могут.



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Ольга Шагиева