Казань может стать молодежной столицей ОИС-2022

Столица Татарстана стала одним из городов-кандидатов на статус молодежной столицы ОИС-2022, сообщила пресс-служба президента Татарстана.



Вопрос обсудили на встрече президент республики Рустам Минниханов и президент молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в молодежной политике и организации ряда совместных мероприятий по линии взаимодействия России и ОИС.

Итоги конкурса подведут в декабре 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

Статус молодежная столица стран ОИС присваивается городу на год. За это время победитель должен продемонстрировать приверженность современной молодежной культуре, лучшие практики по развитию социальной, экономической, политической активности молодежи.

Маргарита Головатенко