Казань может стать молодежной столицей ОИС-2022
Столица Татарстана стала одним из городов-кандидатов на статус молодежной столицы ОИС-2022, сообщила пресс-служба президента Татарстана.
Вопрос обсудили на встрече президент республики Рустам Минниханов и президент молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в молодежной политике и организации ряда совместных мероприятий по линии взаимодействия России и ОИС.
Итоги конкурса подведут в декабре 2021 года.
Статус молодежная столица стран ОИС присваивается городу на год. За это время победитель должен продемонстрировать приверженность современной молодежной культуре, лучшие практики по развитию социальной, экономической, политической активности молодежи.
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