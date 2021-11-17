В Германии суд отклонил иск экологической организации по «Северному потоку — 2»

В Германии высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск Deutsche Umwelthilfe (DUH) против Горного ведомства Штральзунда (город на севере Германии. —прим. ред.). Компания оспаривала разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Экологи обратились в суд этим летом. Они заявляли, что по новым методам оценки эмиссии метана, вредное воздействие на окружающую среду газопровода может оказаться большим, чем предполагалось ранее. Суд не согласился с экологической организацией, пишет «РИА Новости».



Фото: gazprom.ru

Во вторник Германия временно приостановила сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора российского трубопровода «Северный поток — 2». Процесс сертификации возобновится, когда компания передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой дочерней компании Nord Stream 2 AG.



Татьяна Леухина