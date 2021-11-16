В Госкомитете РТ по биоресурсам рассказали, что делать при виде замерзающего лебедя в водоеме

В Госкомитете Татарстана по биоресурсам рассказали, что в последние дни участились сообщения в их ведомство от граждан о лебедях, замерзающих на водоемах. Поэтому они рассказали, что можно делать, увидев таких птиц. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета.

Нельзя в таких случаях ловить лебедей в водоеме, забирать к себе домой, пробовать подселить их к домашним уткам в сарай или отдавать их в зоопарк или желающим.

Часто лебеди-шипуны складывают крылья на спине пышным домиком, и у молодых, не успевших полностью отлинять птиц крылья выглядят неестественно вывернутыми. На самом деле они абсолютно здоровы. Лебеди могут находиться на водоемах, покрытых льдом, и способны долгое время держать полынью. Как только полынья замерзнет, лебеди улетят.

Также в ведомстве отметили, что отлет на зимовку у лебедей-шипунов начинается в сентябре и может затягиваться из-за неготовых к перелету молодых птиц, по причине позднего ледостава или потому, что птиц устраивает кормовая база на незамерзшем водоеме.

Татарстанцев за консультацией по вопросам, связанным с лебедями, просят обращаться по телефону 8 (843) 211 70 78.

Фото: Максим Платонов

На днях пользователи соцсетей обнаружили, что в Казани на озере около авторынка лебеди вмерзли в лед. Один из местных жителей позвонил в МЧС. По его словам, вызов приняли.



Дарья Акимова