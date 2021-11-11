В Казани лебеди на озере вмерзли в лед

Фото: скриншот видео

В Казани на озере около авторынка лебеди вмерзли в лед. В соцсетях пишут, что они находятся там с самого утра.

В комментариях говорится, что один из жителей позвонил в МЧС. По его словам, вызов приняли.

Сегодня на город обрушился сильный снегопад. Вечером пробки на дорогах достигли 10 баллов. Заторы начали образовываться еще днем. В некоторых точках города произошли аварии.

Неустойчивая погода сохранится и в грядущие выходные. Татарстанцев ожидают метели, снег и сильный ветер. Похолодание прогнозируется на следующей неделе. Например, во вторник ночная температура может опуститься до -16 градусов.

Диана Жиленкова