Синоптики предупредили татарстанцев о метели с ухудшением видимости до 1—2 км

Фото: Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий с 18.00 16 ноября до 18.00 следующего дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Так, ночью и днем местами ожидается кратковременная метель с ухудшением видимости до 1—2 км, на дорогах гололедица. Кроме того, ночью возможен сильный западный и северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

По прогнозу, сегодня ночью в Татарстане температура воздуха опустится до -8... -13°, в восточных районах — до -17°.