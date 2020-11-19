В Татарстане оштрафовали 16 рыбаков за выход на тонкий лед

В Татарстане уже оштрафовали 16 рыбаков за выход на лед, толщина которого менее 7 см. Штраф составил от 1,5 до 2 тыс. рублей, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Там отметили — лед по-прежнему тонкий и с открытием очередного зимнего сезона придется немного повременить. Актуальную толщину льда на водоемах можно посмотреть на сайте ведомства.

Ранее в среду под Казанью фотограф снял с дрона катающихся по льду озера мотоциклистов. Роликом он поделился в своем instagram-аккаунте.