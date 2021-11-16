Юристы рассказали, когда у россиян из-за долгов могут арестовать квартиру

Фото: Максим Платонов (архив)

Юристы рассказали, что квартиру могут арестовать даже из-за незначительных долгов, на сумму от 3 тысяч рублей. Этой информацией они поделились с «РИА Новости».

Юрист Ольга Благовещенская сообщила, что арест квартиры из-за такой небольшой суммы может произойти, если у должников больше нечего забрать. Арест квартиры предполагает не выселение жильцов, а запрет на регистрационные действия с имуществом. Должник и представители его семьи могут жить в ней, но не могут, к примеру, переоформить ее на другого человека.

Однако если за время ареста жилплощади долг не будет погашен, то квартиру уже могут изъять и продать на торгах. Благовещенская уточнила, что реализация имущества с торгов возможна лишь при долге, равном рыночной стоимости самой квартиры.

Фото: Максим Платонов

Недавно кредиторы решили забрать квартиру брата бывшего депутата Госдумы Рината Губайдуллина в городе Горно-Алтайске. Подробнее — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова