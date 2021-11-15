Путин и Макрон обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.



В разговоре Путин привлек внимание к ситуации на границе Белоруссии со странами Евросоюза. В частности, он обратил внимание на жестокое обращение польских пограничников с беженцами.

Также стороны выразили неудовлетворение отсутствием регулирования ситуации в Донбассе. Путин отметил, что проводимые США и рядом их союзников масштабные учения в Черном море носят провокационный характер, и это повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО.

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Вчера Путин заявил, что Москва готова содействовать в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

Маргарита Головатенко