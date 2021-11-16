Сегодня в Татарстане снег, метель и до -8 градусов
Сегодня, 16 ноября, в Татарстане облачно, с прояснениями. Днем местами небольшой снег и метель, сообщает Гидрометцентр РТ.
Ветер днем юго-западный умеренный, местами порывами сильный до 15—20 м/с. Минимальная температура воздуха днем составит от -3 до -8 градусов. На дорогах образуется гололедица.
Утром температура может колебаться от -8 до -13 градусов, в восточных районах Татарстана — до -17 градусов.
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