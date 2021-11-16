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Сегодня в Татарстане снег, метель и до -8 градусов

05:20, 16.11.2021
Сегодня в Татарстане снег, метель и до -8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 16 ноября, в Татарстане облачно, с прояснениями. Днем местами небольшой снег и метель, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер днем юго-западный умеренный, местами порывами сильный до 15—20 м/с. Минимальная температура воздуха днем составит от -3 до -8 градусов. На дорогах образуется гололедица.

Утром температура может колебаться от -8 до -13 градусов, в восточных районах Татарстана — до -17 градусов.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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