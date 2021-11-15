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Жительница Ульяновска, принявшая участие в переписи населения, выиграла робот-пылесос от ТНВ

17:33, 15.11.2021
Жительница Ульяновска, принявшая участие в переписи населения, выиграла робот-пылесос от ТНВ
Фото: скриншот

27-летняя Назлыгуль Файсханова из Ульяновска выиграла робот-пылесос, который разыгрывал телеканал ТНВ среди участников Всероссийской переписи населения. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Робот-пылесос — нужная вещь в хозяйстве, отметила девушка. Она порадовалась своей победе в конкурсе.

«Я — татарка и горжусь этим», — заявила девушка.

Конкурс начался 5 ноября. В нем приняли участие 3 849 человек. Участникам нужно было подписаться на аккаунты @tvtnv и @newstnv, сделать репост одного из постов к себе в сторис, отметив аккаунты из первого пункта, а также написать в комментариях к посту «участвую».

Ранее в Казани выбрали победителей розыгрыша среди участников переписи населения.

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