Жительница Ульяновска, принявшая участие в переписи населения, выиграла робот-пылесос от ТНВ
27-летняя Назлыгуль Файсханова из Ульяновска выиграла робот-пылесос, который разыгрывал телеканал ТНВ среди участников Всероссийской переписи населения. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Робот-пылесос — нужная вещь в хозяйстве, отметила девушка. Она порадовалась своей победе в конкурсе.
«Я — татарка и горжусь этим», — заявила девушка.
Конкурс начался 5 ноября. В нем приняли участие 3 849 человек. Участникам нужно было подписаться на аккаунты @tvtnv и @newstnv, сделать репост одного из постов к себе в сторис, отметив аккаунты из первого пункта, а также написать в комментариях к посту «участвую».
Ранее в Казани выбрали победителей розыгрыша среди участников переписи населения.
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