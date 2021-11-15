Чак-чак стал победителем народного голосования конкурса «Вкусы России»

Фото: Антон Журавлев

Татарское национальное лакомство чак-чак стало победителем национального конкурса региональных брендов «Вкусы России». Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте президент РТ Рустам Минниханов.

Республика представила на конкурс 17 брендов, среди которых были татарский чай, каймак, утка казанская, грудка утиная вяленая по-татарски, сыр из козьего молока, елабужский пряник и другие.

«Вкусы России» как национальный конкурс региональных брендов продуктов питания организован Минсельхозом России. Всего было подано 720 заявок из 84 регионов. Голосование проходило на сайте премии. Победителей объявили 15 ноября в онлайн-формате.

Недавно Татарстан попал в тройку регионов России, наиболее подходящих для гастротуров. В республике туристам особенно советовали пробовать национальные десерты — чак-чак, как-тош и талкыш калеве.



Дарья Акимова