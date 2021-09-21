Татарстан попал в тройку регионов России, наиболее подходящих для гастротуров

Татарстан замкнул тройку регионов России, наиболее подходящих для гастротуров, сказано в рейтинге BlaBlaCar, его приводит «Лента.ру».



Так, специалисты отметили Татарстан как один из регионов с самыми удивительными блюдами. В республике советуют попробовать национальные десерты — чак-чак, как-тош и талкыш калеве.

Первое место в рейтинге заняла Башкирия — здесь гостям региона советуют попробовать бешбармак, казы и баурсак. Второе место в списке — у Иркутской области, которая обилует такими блюдами, как цуйван, жареная домашняя лапша с мясом и позы (манты).

Пятерку регионов с богатой необычной национальной кухней замыкают Новосибирская область, где готовят необычные блюда из сибирской рыбы и мяса диких животных, и Адыгея — здесь туристы могут попробовать суп шхомчхантхупс из каштанов и фасоли, жареный сыр кояж и хмельной напиток бахъсымэ из кукурузной муки.

Фото: realnoevremya.ru

В минувшие выходные прошел гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», на котором за два дня было съедено до 10 тонн еды и выпито более 2 тыс. литров напитков. Подробно о том, как проходил фестиваль, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко