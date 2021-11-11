Хуснуллин призвал ускорить работу по строительству трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин провел заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. В ходе него участники обсудили вопросы, связанные с реализацией нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается на сайте правительства.

Хуснуллин призвал регионы оказывать помощь при реализации таких проектов, как строительство участков автотрассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань с продолжением в Екатеринбург, Тюмень и Челябинск. По словам вице-премьера, работа над таким мегапроектом должна быть совместной с другими регионами. Кроме этого, он подвел итог десяти месяцев работы над улучшением качества дорог в регионах. Сообщается, что в двадцати субъектах плановые работы на 2021 год уже завершены.

Также на заседании рассказали, что еще предусмотрено программой дорожного строительства до 2024 года. Планируется улучшить состояние 85% городских дорог и 50% региональных трасс, а также создать пятилетнюю программу с опережающим финансированием для крупных проектов.

Фото: t.me/government_rus

Недавно Марат Хуснуллин поделился информацией о готовности проектно-сметной документации по участку М-12 от Казани до Екатеринбурга.



Дарья Акимова