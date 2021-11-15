Главное о коронавирусе на 15 ноября: новое лекарство, три варианта развития COVID-19, похоронные пики

Фото: Максим Платонов

Шесть тонн кислорода

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 270 заболевших COVID-19. Всего на 15 ноября в республике зафиксировали 34 188 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 27 017 человек, в том числе 546 — за последние сутки. Умерло 1 122 человека, в том числе 9 — за последние сутки.



РКБ Татарстана расходует шесть тонн кислорода в сутки. «Именно столько расходует РКБ в сутки. Шесть тонн! Шесть! Это в 5—6 раз больше, чем в доковидное время. А вы говорите, прививаться не хотите…» — подписано фото.



В Татарстане подтвердились девять новых случаев смерти от коронавируса. Скончались мужчины 1937, 1951, 1955 и 1971 годов рождения, а еще женщины 1941, 1942, 1951, 1955, 1958 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



В Набережных Челнах среди находящихся на госпитализации в коронавирусных госпиталях порядка 70% — это лица старше 60 лет.

Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев доложил, что сейчас ведомство проверяет 14 предприятий на уровень охвата вакцинации. Он составляет до 96%.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил проработать вопрос проверки QR-кодов в общественном транспорте, обсудив это с водителями. По словам мэра, водитель общественного транспорта не может быть контролером, так как у него есть другие задачи.

Фото nabchelny.ru

Ситуация по коронавирусу в Нижнекамске стабилизируется, а количество заболевших пошло на спад. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин: «Скорее всего, свою роль играет вакцинация. На предприятиях, где выработан высокий коллективный иммунитет, нет большого количества заболевших и выпадения рабочих дней. В среднем за неделю регистрируется 180 пациентов, людей, находящихся на кислороде, — от 70 до 90. Еще месяц назад врачи регистрировали около 380—400 заболевших в неделю».



Контроллеры, проверяющие QR-коды на входе в ТЦ Набережных Челнов, пожаловались на агрессивное поведение посетителей. Одна из сотрудниц рассказала, что иногда к проверяющим применяют силу, а некоторые посетители отказываются показывать документы, подтверждающие, что QR-коды принадлежат им.

Медики-антипрививочники безграмотны

За последние сутки в России выявлено 38 420 новых случаев коронавируса, выздоровели 27 972 человека. Число зараженных выросло до 9 109 094 человек, а выздоровевших — до 7 812 557 человек.



Зафиксировано 1 211 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 256 597 человек.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что медики, которые отговаривают население прививаться от коронавируса, недостаточно профессиональны. Однако таких врачей немного. За подделывание сертификатов он призвал наказывать.

В России завершается разработка отечественного препарата, который способен прервать развитие коронавируса, заявил Мурашко. Разработанный в России препарат сможет оборвать течение COVID-19 на начальном этапе заражения.

Фото: minzdrav.gov.ru

Мурашко предупредил о непростой зиме из-за роста респираторных заболеваний. Дополнительная проблема в том, что грипп в этом году начал распространяться рано.

Роспотребнадзор разрешил увеличить число участников массовых мероприятий до 70 процентов. У всех сотрудников, задействованных при проведении мероприятий, а также зрителей должен быть QR-код.

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что негативных последствий от неоднократной ревакцинации против коронавируса не выявлено. У организма сохраняется защитный уровень.

Фото: Максим Платонов

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев сравнил антипрививочников с «баранами» и заявил, что государству следует прививать людей насильно. «Нужно было просто ловить и колоть! Два удара по башке, обездвижил и уколол — и все!» — сказал он.

Глава «Ритуала» Артем Екимов рассказал о похоронных пиках из-за волн пандемии COVID-19. По сравнению с допандемийными временами количество захоронений в Москве выросло на 25–30%. Пики похорон пришлись на июнь-июль 2021-го, ноябрь и май 2020 года. Нагрузка при этом в первую очередь легла на крематории.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что у коронавируса в будущем есть три возможных сценария развития. Ученые предполагают, что вирус может найти нового хозяина, с которым у него произойдет «иммунный консенсус», сценарий развития вирусов атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS), у которых не было мутаций, которые позволили бы им распространиться дальше. Третьим вариантом остается паразитирование на человеке, подобно вирусу гриппа.

Фото: Московский союз ветеранов дзюдо и самбо/roo-msvd.ru

В Москве умер многократный чемпион СССР по дзюдо и самбо, обладатель пяти золотых медалей чемпионата Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко. Предварительная причина смерти — последствия коронавируса.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о том, что уходит на самоизоляцию. В кругу его близких подтвердился коронавирус, у него самого тесты отрицательные. Он намерен работать дистанционно.

Департамент здравоохранения Еврейской автономной области сообщил, что трое сотрудников скорой помощи, которые не хотели делать прививки, заболели коронавирусом. Первого ноября из-за нежелания вакцинироваться коллектив скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково захотел уволиться, однако медики передумали после беседы с представителями правительства. Сегодня стало известно, что трое медиков заразились.

Фото vremya-bir.ru

Случай коронавируса выявлен в детском санатории в Свердловской области. Дети массово заболели вирусными заболеваниями. У обследованных обнаружился грипп, аденовирусы и риновирусы. COVID-19 выявлен у одного ребенка, 25 семей получили информацию о контакте с заболевшим.

В Екатеринбурге женщине не сообщили о смерти матери в больнице и отвезли тело в другую область. Тело матери женщина нашла в морге другого города, куда его доставили из-за нехватки мест.

С молотка продадут письмо Екатерины II о пользе вакцинации

В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 253 332 853 человека, 5 100 547 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (47 074 080). На второй строчке — Индия (34 447 536), на третьей — Бразилия (21 957 967), на четвертой — Великобритания (9 609 344), на пятой — Россия ( 8 918 926, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (763 092). За ними следуют Бразилия (611 283), Индия (463 655), Мексика (291 147), Россия (250 609), Перу (200 635) и Великобритания (143 337).

В Великобритании на аукцион выставят письмо императрицы Екатерины II о пользе вакцинации от черной оспы. В письме она объяснила, как устроить вакцинацию на государственном уровне, поскольку без вакцинации «великий вред особливо в простом народе». Отметим, что Екатерина II первой в России привилась от оспы. На такой шаг императрица пошла в разгар эпидемии, которая захватила Россию и Европу. Экспозиция пройдет в Москве с 19 по 30 ноября в усадьбе Зубовых на Таганке. Аукцион состоится в Лондоне 1 декабря.

Источник wikipedia.org

Правительство Австрии ввело локдаун для не привитых от коронавируса и не переболевших им. Ограничения вступят в силу с понедельника, 15 ноября, они касаются граждан старше 12 лет, сообщил австрийский канцлер Александер Шалленберг. Непривитые смогут выходить из дома за продуктами питания и лекарствами, на работу и на прогулку, а еще чтобы оказать помощь нуждающемуся. Но уже не смогут посетить заведения общественного питания, салоны красоты, фитнес-центры, кинотеатры. Еще непривитые граждане не смогут заселиться в отелях.

Китай из-за коронавируса ограничил ввоз продуктов и товаров из России по железной дороге. Запрет будет действовать на погранпереходе Забайкальск—Маньчжурия. Меры введены на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом на северо-востоке Китая.

Израиль с 15 ноября официально признает российскую вакцину «Спутник V» и откроет границы для туристов, привитых ею. Россиян начнут пускать в страну с 1 декабря «после урегулирования трудностей технического и юридического характера в процедуре въезда».

Фото: Максим Платонов

В Британии предсказали, как в будущем станет развиваться пандемия коронавируса. Согласно оптимистичному сценарию, около 30 тысяч случаев заражения в сутки в стране будет в июле. Пессимистичный вариант рассматривает 85 тысяч заболевших в сутки к лету 2022 года.

Власти Израиля одобрили вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. С датами начала прививочной кампании детей Министерство здравоохранения страны определится в ближайшие дни. Подростков в возрасте от 12 лет в Израиле прививают уже с конца июня.

Ольга Шагиева