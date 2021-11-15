Главное о коронавирусе на 15 ноября: новое лекарство, три варианта развития COVID-19, похоронные пики
Шесть тонн кислорода
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 270 заболевших COVID-19. Всего на 15 ноября в республике зафиксировали 34 188 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 27 017 человек, в том числе 546 — за последние сутки. Умерло 1 122 человека, в том числе 9 — за последние сутки.
- РКБ Татарстана расходует шесть тонн кислорода в сутки. «Именно столько расходует РКБ в сутки. Шесть тонн! Шесть! Это в 5—6 раз больше, чем в доковидное время. А вы говорите, прививаться не хотите…» — подписано фото.
- В Татарстане подтвердились девять новых случаев смерти от коронавируса. Скончались мужчины 1937, 1951, 1955 и 1971 годов рождения, а еще женщины 1941, 1942, 1951, 1955, 1958 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
- В Набережных Челнах среди находящихся на госпитализации в коронавирусных госпиталях порядка 70% — это лица старше 60 лет.
- Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев доложил, что сейчас ведомство проверяет 14 предприятий на уровень охвата вакцинации. Он составляет до 96%.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил проработать вопрос проверки QR-кодов в общественном транспорте, обсудив это с водителями. По словам мэра, водитель общественного транспорта не может быть контролером, так как у него есть другие задачи.
- Ситуация по коронавирусу в Нижнекамске стабилизируется, а количество заболевших пошло на спад. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин: «Скорее всего, свою роль играет вакцинация. На предприятиях, где выработан высокий коллективный иммунитет, нет большого количества заболевших и выпадения рабочих дней. В среднем за неделю регистрируется 180 пациентов, людей, находящихся на кислороде, — от 70 до 90. Еще месяц назад врачи регистрировали около 380—400 заболевших в неделю».
- Контроллеры, проверяющие QR-коды на входе в ТЦ Набережных Челнов, пожаловались на агрессивное поведение посетителей. Одна из сотрудниц рассказала, что иногда к проверяющим применяют силу, а некоторые посетители отказываются показывать документы, подтверждающие, что QR-коды принадлежат им.
Медики-антипрививочники безграмотны
За последние сутки в России выявлено 38 420 новых случаев коронавируса, выздоровели 27 972 человека. Число зараженных выросло до 9 109 094 человек, а выздоровевших — до 7 812 557 человек.
Зафиксировано 1 211 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 256 597 человек.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что медики, которые отговаривают население прививаться от коронавируса, недостаточно профессиональны. Однако таких врачей немного. За подделывание сертификатов он призвал наказывать.
- В России завершается разработка отечественного препарата, который способен прервать развитие коронавируса, заявил Мурашко. Разработанный в России препарат сможет оборвать течение COVID-19 на начальном этапе заражения.
- Мурашко предупредил о непростой зиме из-за роста респираторных заболеваний. Дополнительная проблема в том, что грипп в этом году начал распространяться рано.
- Роспотребнадзор разрешил увеличить число участников массовых мероприятий до 70 процентов. У всех сотрудников, задействованных при проведении мероприятий, а также зрителей должен быть QR-код.
- Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что негативных последствий от неоднократной ревакцинации против коронавируса не выявлено. У организма сохраняется защитный уровень.
- Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев сравнил антипрививочников с «баранами» и заявил, что государству следует прививать людей насильно. «Нужно было просто ловить и колоть! Два удара по башке, обездвижил и уколол — и все!» — сказал он.
- Глава «Ритуала» Артем Екимов рассказал о похоронных пиках из-за волн пандемии COVID-19. По сравнению с допандемийными временами количество захоронений в Москве выросло на 25–30%. Пики похорон пришлись на июнь-июль 2021-го, ноябрь и май 2020 года. Нагрузка при этом в первую очередь легла на крематории.
- Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что у коронавируса в будущем есть три возможных сценария развития. Ученые предполагают, что вирус может найти нового хозяина, с которым у него произойдет «иммунный консенсус», сценарий развития вирусов атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS), у которых не было мутаций, которые позволили бы им распространиться дальше. Третьим вариантом остается паразитирование на человеке, подобно вирусу гриппа.
- В Москве умер многократный чемпион СССР по дзюдо и самбо, обладатель пяти золотых медалей чемпионата Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко. Предварительная причина смерти — последствия коронавируса.
- Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о том, что уходит на самоизоляцию. В кругу его близких подтвердился коронавирус, у него самого тесты отрицательные. Он намерен работать дистанционно.
- Департамент здравоохранения Еврейской автономной области сообщил, что трое сотрудников скорой помощи, которые не хотели делать прививки, заболели коронавирусом. Первого ноября из-за нежелания вакцинироваться коллектив скорой помощи в городе Облучье и селе Пашково захотел уволиться, однако медики передумали после беседы с представителями правительства. Сегодня стало известно, что трое медиков заразились.
- Случай коронавируса выявлен в детском санатории в Свердловской области. Дети массово заболели вирусными заболеваниями. У обследованных обнаружился грипп, аденовирусы и риновирусы. COVID-19 выявлен у одного ребенка, 25 семей получили информацию о контакте с заболевшим.
- В Екатеринбурге женщине не сообщили о смерти матери в больнице и отвезли тело в другую область. Тело матери женщина нашла в морге другого города, куда его доставили из-за нехватки мест.
С молотка продадут письмо Екатерины II о пользе вакцинации
В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 253 332 853 человека, 5 100 547 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (47 074 080). На второй строчке — Индия (34 447 536), на третьей — Бразилия (21 957 967), на четвертой — Великобритания (9 609 344), на пятой — Россия ( 8 918 926, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (763 092). За ними следуют Бразилия (611 283), Индия (463 655), Мексика (291 147), Россия (250 609), Перу (200 635) и Великобритания (143 337).
- В Великобритании на аукцион выставят письмо императрицы Екатерины II о пользе вакцинации от черной оспы. В письме она объяснила, как устроить вакцинацию на государственном уровне, поскольку без вакцинации «великий вред особливо в простом народе». Отметим, что Екатерина II первой в России привилась от оспы. На такой шаг императрица пошла в разгар эпидемии, которая захватила Россию и Европу. Экспозиция пройдет в Москве с 19 по 30 ноября в усадьбе Зубовых на Таганке. Аукцион состоится в Лондоне 1 декабря.
- Правительство Австрии ввело локдаун для не привитых от коронавируса и не переболевших им. Ограничения вступят в силу с понедельника, 15 ноября, они касаются граждан старше 12 лет, сообщил австрийский канцлер Александер Шалленберг. Непривитые смогут выходить из дома за продуктами питания и лекарствами, на работу и на прогулку, а еще чтобы оказать помощь нуждающемуся. Но уже не смогут посетить заведения общественного питания, салоны красоты, фитнес-центры, кинотеатры. Еще непривитые граждане не смогут заселиться в отелях.
- Китай из-за коронавируса ограничил ввоз продуктов и товаров из России по железной дороге. Запрет будет действовать на погранпереходе Забайкальск—Маньчжурия. Меры введены на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом на северо-востоке Китая.
- Израиль с 15 ноября официально признает российскую вакцину «Спутник V» и откроет границы для туристов, привитых ею. Россиян начнут пускать в страну с 1 декабря «после урегулирования трудностей технического и юридического характера в процедуре въезда».
- В Британии предсказали, как в будущем станет развиваться пандемия коронавируса. Согласно оптимистичному сценарию, около 30 тысяч случаев заражения в сутки в стране будет в июле. Пессимистичный вариант рассматривает 85 тысяч заболевших в сутки к лету 2022 года.
- Власти Израиля одобрили вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. С датами начала прививочной кампании детей Министерство здравоохранения страны определится в ближайшие дни. Подростков в возрасте от 12 лет в Израиле прививают уже с конца июня.
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