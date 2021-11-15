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Нижегородский бизнесмен хочет обанкротить «Казметрострой»

10:49, 15.11.2021
Нижегородский бизнесмен хочет обанкротить «Казметрострой»
Фото: Максим Платонов (архив)

Бизнесмен из Нижнего Новгорода Владимир Миронов подал в Арбитражный суд Татарстана заявление о признании банкротом АО «Казметрострой». Информация опубликована в картотеке суда.

Предприятие хотят признать несостоятельным в связи с наличием у него признаков банкротства, предусмотренных статьей ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Суд принял заявление к производству 30 сентября. Судебное заседание назначили на 23 ноября.

Фото: tatarstan.ru

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Владимир Миронов — гендиректор нижегородского ООО «МСМ». Компания занимается строительством автомобильных дорог, железных дорог и метро.

Ранее АО «Татэлектромонтаж» заявило о намерении подать новое заявление о банкротстве в отношении АО «Казметрострой». Все детали дела — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
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