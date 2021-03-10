«Татэк» намерен обанкротить «Казметрострой»

АО «Татэлектромонтаж» на прошлой неделе заявило о намерении подать новое заявление о банкротстве в отношении АО «Казметрострой». Ту же попытку он предпринимал год назад, требуя долг около 40 млн рублей.

Требования на еще большую сумму недавно выдвинуло к казанским метростроителям АО «НАСКО» в лице конкурсного управляющего «Агентства по страхованию вкладов». АСВ через татарстанский арбитраж требует взыскать с АО «Казметрострой» почти 100 млн рублей, обвиняя компанию в «неосновательном обогащении». Однако представитель истца тут же ходатайствовал об отложении заседания для представления дополнительных документов в подтверждение требований. «Казметрострой» возражал и не признавал иск, уверяя, что задолженность была уплачена в срок, а АСВ и НАСКО не представили доказательств неосновательного обогащения. Сегодня Арбитражный суд РТ проведет новое слушание по делу.

Фото: tatarstan.ru

Как пояснили в АСВ, Задолженность АО «Казметрострой» перед АО «НАСКО» по сведениям, имеющимся в страховой организации, образовалась в рамках договора страхования транспортных средств и договора страхования строительно-монтажных работ. Конкурсный управляющий пытался урегулировать вопрос в досудебном порядке, однако безуспешно.

Второй иск АО «НАСКО» подало к АО «Казметрострой» в московский арбитраж — уже о взыскании полумиллиарда (480,7 млн) рублей. Казанские метростроевцы также возражали против данных требований. Разбирательство отложено до 8 апреля.

Лицензия НАСКО была отозвана Центробанком в мае 2019 года. В августе того же года страховая компания стала банкротом, а полномочия конкурсного управляющего получило АСВ. По оценке ЦБ, «дыра» в капитале НАСКО составила не менее 4,3 млрд рублей.

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Ольга Плешкова