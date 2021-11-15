Глава Росстата: по предварительным данным, число участников Всероссийской переписи населения превысило 100%

Фото: Ринат Назметдинов

По предварительным данным, количество граждан, принявших участие во Всероссийской переписи населения, превысило 100%. Такая цифра склыдывается из оценки численности населения по итогам предыдущей переписи, а также оперативным данным различных ведомств и содержит неточности. Об этом заявил глава Росстата Павел Смелов.

По его словам, в ближайшие два месяца собранные сведения «будут вычищаться», только к концу января представят первые предварительные результаты. Погрешности заключаются в том, что где-то произошел недоучет мигрантов, а на отдаленных труднодоступных территориях могли посчитать не всех рожденных детей. В ином случае информация могла продублироваться, например, жена заполнила анкету за мужа, а муж — за жену, сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Ринат Назметдинов

В конце прошлой недели сообщалось, что во Всероссийской переписи населения приняли участие порядка 99% россиян. Как рассказал глава Росстата, по стране распространялся слух о том, что граждане не хотели принимать участие в переписи, но цифры говорят об обратном — переписано практически все население.

Диана Жиленкова