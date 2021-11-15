Visa обнулит комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона

Платежная система Visa вслед за Mastercard следующей весной обнулит комиссии на переводы с карты на карту по номеру телефона. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в банки.

Сейчас банки платят комиссию интерчейндж в 3 рубля, комиссию платежной системе 10 центов плюс 0,05% за переводы внутри страны. Не менее 1% за сумму перевода они берут с клиентов.

В Visa пояснили, что решение обнулить комиссию за переводы — это одно из важных направлений бизнеса в России. Новая тарифная политика должна отвечать рыночным реалиям.

С 26 октября у банков появилась возможность подключить карты «Мир» к Google Pay.



Ольга Шагиева