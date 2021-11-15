Очевидец рассказал, что водитель КАМАЗа, снесшего Largus на М-7 в Татарстане, был пьян
Водитель грузовика, который снес автомобиль LADA Largus на трассе М-7, был пьян. Это обсуждают пользователи соцсетей.
Один из пользователей рассказал, что все произошло на его глазах. По его словам, водитель КАМАЗа был настолько нетрезв, что «на ногах еле стоял».
Авария произошла на повороте в деревню Ивановское Зеленодольского района Татарстана. По сообщениям очевидцев, грузовик снес автомобиль LADA Largus. Причина произошедшего пока неясна.
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