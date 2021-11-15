Очевидец рассказал, что водитель КАМАЗа, снесшего Largus на М-7 в Татарстане, был пьян

Фото: соцсети

Водитель грузовика, который снес автомобиль LADA Largus на трассе М-7, был пьян. Это обсуждают пользователи соцсетей.

Один из пользователей рассказал, что все произошло на его глазах. По его словам, водитель КАМАЗа был настолько нетрезв, что «на ногах еле стоял».

Фото: соцсети

Авария произошла на повороте в деревню Ивановское Зеленодольского района Татарстана. По сообщениям очевидцев, грузовик снес автомобиль LADA Largus. Причина произошедшего пока неясна.

Ольга Шагиева