В Татарстане на трассе М-7 грузовик снес автомобиль LADA
В Татарстане на трассе М-7 произошло ДТП, фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.
Авария произошла на повороте в деревню Ивановское Зеленодольского района Татарстана. По сообщениям очевидцев, грузовик снес автомобиль LADA Largus. Причина произошедшего пока неясна.
Еще пользователи соцсетей сообщили, что водитель легкового автомобиля скончался. По предварительной информации, в стоявшей на дороге «Ладе» был охранник мобильного комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
На место приехали экипажи ГИБДД.
Вчера на трассе М-7 в Елабужском районе Татарстана произошло массовое ДТП — в аварии пострадали как минимум пять автомобилей.
Также в субботу на автодороге Елабуга — Лекарево — Армалы в Елабужском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погиб четырехмесячный ребенок.
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