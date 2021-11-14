В Татарстане на трассе М-7 грузовик снес автомобиль LADA

Фото: соцсети

В Татарстане на трассе М-7 произошло ДТП, фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.



Авария произошла на повороте в деревню Ивановское Зеленодольского района Татарстана. По сообщениям очевидцев, грузовик снес автомобиль LADA Largus. Причина произошедшего пока неясна.

Еще пользователи соцсетей сообщили, что водитель легкового автомобиля скончался. По предварительной информации, в стоявшей на дороге «Ладе» был охранник мобильного комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

На место приехали экипажи ГИБДД.

Вчера на трассе М-7 в Елабужском районе Татарстана произошло массовое ДТП — в аварии пострадали как минимум пять автомобилей.

Также в субботу на автодороге Елабуга — Лекарево — Армалы в Елабужском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погиб четырехмесячный ребенок.

Маргарита головатенко