The Mirror: на Украину могут направить 600 британских военных из-за угрозы российского вторжения
Великобритания может направить на Украину подразделения спецназа SAS численностью 600 человек, сообщает газета The Mirror со ссылкой на собственные источники.
К переброске также приготовились медики, инженеры, связисты и до 400 десантников из 16-й воздушно-десантной бригады.
Как заявил начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер, риск возникновения войны между Россией и Западом выше, чем во времена холодной войны.
Накануне США высказали Евросоюзу опасения по поводу возможного вторжения России на Украину. Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский опроверг такую информацию. Обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис высказался о реакции США в случае войны между Москвой и Киевом.
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