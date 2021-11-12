Bloomberg: США предупредили Евросоюз о планах России вторгнуться на Украину

США высказали Евросоюзу опасения по поводу возможного вторжения России на Украину, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.



Согласно данным анонимных источников издания, США поднимают тревогу из-за «возможной военной операции», а у Вашингтона есть данные, которыми он пока не поделился с ЕС.

«Близкий к Кремлю» источник издания опроверг намерения России о планах вторжения на Украину. Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский тоже опроверг такую информацию.

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В начале ноября в Минобороны сообщили, что США формируют силы у границы России.

Маргарита Головатенко