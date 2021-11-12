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Bloomberg: США предупредили Евросоюз о планах России вторгнуться на Украину

08:17, 12.11.2021
Bloomberg: США предупредили Евросоюз о планах России вторгнуться на Украину
Фото: pixabay.com

США высказали Евросоюзу опасения по поводу возможного вторжения России на Украину, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Согласно данным анонимных источников издания, США поднимают тревогу из-за «возможной военной операции», а у Вашингтона есть данные, которыми он пока не поделился с ЕС.

«Близкий к Кремлю» источник издания опроверг намерения России о планах вторжения на Украину. Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский тоже опроверг такую информацию.

Фото: pixabay.com

В начале ноября в Минобороны сообщили, что США формируют силы у границы России.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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