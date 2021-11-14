Обозреватель 19Fortyfive высказался о реакции США в случае войны России с Украиной

Обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис высказался о реакции США в случае войны между Москвой и Киевом.



«Готовятся ли Соединенные Штаты и НАТО к вооруженному конфликту с Россией из-за Украины? <...> Если Вашингтон и Брюссель опираются в своей политике на реализм и логику — ответ будет «нет», — приводит его слова «РИА Новости».

По его мнению, решения, в основе которых лежат эмоции и гордыня, значительно увеличат вероятность большой войны. Поэтому США, ЕС и Россия должны сперва попытаться снизить напряженность. В худшем случае великие державы могут начать обмениваться ядерными ударами.

Журналист посоветовал США делать все, чтобы избежать ненужной войны с Россией и сохранить мир в Европе.

Фото: pxhere.com

Накануне США высказали Евросоюзу опасения по поводу возможного вторжения России на Украину. Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский опроверг такую информацию.

Маргарита Головатенко