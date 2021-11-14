Число пострадавших после столкновения легковушек в Башкирии возросло до семи

Число пострадавших в ДТП на дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Белорецком районе Башкирии возросло до семи, сообщает «Интерфакс».



Столкнулись «Лада Гранта» под управлением 38-летнего жителя Бурзянского района и Chevrolet Cobalt под управлением 30-летнего мужчины. Водителей госпитализировали, помощь потребовалась ее четверым пассажирам иномарки — женщинам 25 и 60 лет, 20-летнему мужчине, а еще девятилетней девочке.

Известно, что на Chevrolet Cobalt возвращалась уфимская семья после встречи родственника из армии.

Всего в автомобилях находились десять человек, в том числе четверо детей. Погибших в аварии нет. Пострадавших деблокировали из автомобилей, медики увезли их в больницу. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Маргарита Головатенко