В результате столкновения двух легковушек в Башкирии пострадали шесть человек
На 35 км автодороги Белорецк-Стерлитамак в Белорецком районе Башкирии около 12.00 столкнулись два автомобиля, сообщает «Интерфакс».
В автомобилях находились десять человек, в том числе четверо детей. Шестеро человек получили травмы, в том числе один ребенок. Погибших в аварии нет.
Пострадавших деблокировали из автомобилей, медики увезли их в больницу. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. На месте аварии нет затруднения для движения.
Сегодня в Татарстане на трассе М-7 грузовик снес автомобиль LADA. Пользователи соцсетей сообщили, что водитель легкового автомобиля скончался.
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