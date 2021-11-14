В результате столкновения двух легковушек в Башкирии пострадали шесть человек

На 35 км автодороги Белорецк-Стерлитамак в Белорецком районе Башкирии около 12.00 столкнулись два автомобиля, сообщает «Интерфакс».



В автомобилях находились десять человек, в том числе четверо детей. Шестеро человек получили травмы, в том числе один ребенок. Погибших в аварии нет.

Пострадавших деблокировали из автомобилей, медики увезли их в больницу. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. На месте аварии нет затруднения для движения.

Сегодня в Татарстане на трассе М-7 грузовик снес автомобиль LADA. Пользователи соцсетей сообщили, что водитель легкового автомобиля скончался.

Маргарита Головатенко