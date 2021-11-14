Австрия вводит локдаун для непривитых с начала недели

В связи с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом правительство Австрии вводит локдаун для непривитых от инфекции и не переболевших. Ограничения вступят в силу с понедельника, 15 ноября, они касаются граждан старше 12 лет, сообщил австрийский канцлер Александер Шалленберг.



Непривитые смогут выходить из дома за продуктами питания и лекарствами, на работу и на прогулку, а еще чтобы оказать помощь нуждающемуся. Но уже не смогут посетить заведения общественного питания, салоны красоты, фитнес-центры, кинотеатры. Еще непривитые граждане не смогут заселиться в отелях, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О том, как сейчас живет коронавирусная Европа, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко