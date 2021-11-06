Как сейчас живет коронавирусная Европа

В разных странах с ковидом справляются по-разному

После того, как исчезли сложности с доступом к антикоронавирусным вакцинам, жизнь в Европе начинает налаживаться. Однако разные страны совершенно по-разному выстраивают свои действия — и, конечно, все зависит от того, насколько сознательно ведут себя люди. Например, в Болгарии свирепствуют антипрививочники (и ковид тоже свирепствует). А вот финны, испанцы и поляки живут относительно спокойно: они в меру осторожны и хорошо понимают все опасности. «Реальное время» поговорило с жителями нескольких стран Европы о жизни в коронавирусных реалиях и о том, как население воспринимает вакцинацию.

«То, что в России считается медотводом, в Финляндии — обязательное показание к прививке»

Ольга Деркач с мужем живет в небольшом финском городке. Она рассказывает нашему изданию, что финны — люди дисциплинированные и осторожные. Поэтому в Финляндии сейчас относительно спокойно.

«Нашему правительству сильно повезло с народом. У нас никогда не было жестких указаний о том, что нужно, например, носить маски: правительство выпускало только рекомендации. И этого финнам хватало, они очень спокойны и послушны. Если зайти в любой магазин, то процентов 90 — 95 посетителей там обязательно в масках. Никого заставлять не надо, все всё понимают.

Правда, правительство рассчитывало на то, что весь народ такой, и слегка не учло, что у нас в последнее время очень много иностранных работников — в основном из стран Балтии, много переселенцев и из России. И есть некоторое количество мусульманского населения — иракцы, курды, сомалийцы. Среди них антипрививочные настроения в среднем выше, чем по остальной популяции. Наши медицинские власти уже даже перестали стесняться в риторике: говорят, что сейчас идет эпидемия среди непривитых и говорящих на иностранных языках. Никогда у нас не подчеркивали этнических различий, но сейчас начали.

Как оценивает наше ведомство здравоохранения, только 2% населения страны — жесткие антипрививочники. 10% — колеблющиеся, сомневающиеся. Остальные прививаются охотно и без каких-либо истерик. Конечно, были выступления антипрививочников: съедутся в Хельсинки человек 200 и начинают рассказывать на митинге про свою свободу. Внимания на них особо не обращают. Тем более, и свободу-то практически никак не ограничивают.

Вакцина у нас доступна сейчас всем. Сейчас 79,5% населения страны сделало прививку. Причем то, что в России считается медотводом, в Финляндии — обязательное показание к прививке. С августа в Финляндии прививают и подростков старше 12 лет — причем они сами, а не их родители, решают, будут ли вакцинироваться. А поскольку дети часто более продвинуты, чем родители, — это и неплохо. Самый большой процент вакцинации — среди людей в возрасте 60+, там под 90% получили прививку. С тридцатилетними похуже. Но в целом финны прививаются активно. Меньше 75% получивших хотя бы одну дозу нет ни в одной возрастной группе. Многие еще не успели вколоть вторую дозу: у нас между ними проходит от 8 до 12 недель. А через полгода после первой вакцинации человек имеет право на бустер. Первыми прививки получили медики и пожилые люди.

Я уже говорила, что у нас нет драконовских ограничений. Жесткого локдауна в стране, кажется, не было совсем. Никогда не закрывались большие супермаркеты, никогда не рекомендовалось ношение масок на открытом воздухе. А вот у соседей в Эстонии сейчас буквально из дома нельзя без «коронапаспорта» выйти.

У нас такой паспорт тоже есть, но использование его очень либеральное. Например, рестораны и ночные клубы могут выбирать, как им работать. Например, они могут работать по общим ограничениям, принятым в регионе: к примеру, переставать продавать алкоголь с полуночи. А могут работать до самого утра, но у каждого посетителя спрашивать «коронапаспорт». Интересно, что в такие заведения в Хельсинки, которые выбрали работать по ночам только с привитыми, очереди выстраиваются: мало кому хочется закончить вечеринку в полночь.

Всем этим занимается специальное ведомство здоровья и благополучия. Они очень рекомендуют распространить «коронапаспортную» систему на все сферы общественной жизни. Для этого должен быть принят соответствующий закон, но пока руководство страны его не приняло. Есть некоторые проволочки, но думаю, недели через три все-таки закон появится. Интересно, что за это ратуют работодатели: например, строительная отрасль очень его ждет. В Финляндии, как и в России, на стройках работает множество мигрантов, а, как я уже сказала, они прививаются не так охотно. Поэтому компании хотят этого закона: если он будет принят, у них привьются все.

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / yle.fi

И еще очень важная деталь: у нас ничего не происходит без подробного информирования людей. Раз в неделю минздрав собирает пресс-конференцию, где все разъясняется. На это работает и хорошо развитая журналистика. Например, недавно был такой случай: правительство усомнилось в том, надо ли требовать обязательной вакцинации от сотрудников домов престарелых. Не будет ли это нарушением их прав? Главная газета Финляндии тут же на это среагировала и вышла с крупным заголовком: «Вы нарушаете права пациентов».

Сейчас, как всюду, заболеваемость в стране немного повысилась — но это связывается, в основном, с периодом школьных каникул: люди с детьми ездили по всей стране и активно общались. А сегодня я прочла новость, что наш минздрав собирается оказывать помощь в борьбе с коронавирусом Эстонии. Вот там очень печальная ситуация: заболеваемость в 10 раз больше, и смертность тоже высокая».

«Открыто высказываться о том, что ты антипрививочник, среди поляков не принято»

Татьяна Шахматова, филолог из Казани, хорошо знакома нашему изданию. Мы периодически берем у нее интервью на профессиональные темы, она рассказывала нам о событиях в Беларуси, когда жила в Минске. А теперь Татьяна переехала в Польшу, в старинный город Вроцлав. И вот что она рассказывает о том, как поляки борются с коронавирусом и что думают о прививках.

«Самое серьезное ограничение, которое здесь действует, — на мой взгляд, карантин для въезжающих в страну. Если ты приехал из страны, которая не входит в ЕС, ты должен пребывать на 10-дневном домашнем карантине. Он строго проверяется, его нарушить очень сложно. Дело в том, что через специальную систему тебе два — три раза в день звонят без предупреждения, и в это время определяются твои географические координаты. Ты должен быть дома. Если нарушил карантин — штраф.

Из обязательных требований еще — ношение масок в общественных местах. На открытых пространствах, в зеленых зонах и на воздухе можно ее не надевать. Но в магазинах, в театрах, в учебных заведениях маска везде обязательная. Соблюдается это строго, маску носят процентов 80 населения. Можно, конечно, увидеть человека без нее в транспорте, но это бывает редко, это молодые совсем люди, лихие отчаянные. Я ни разу не видела, чтобы кого-то штрафовали. Но если ты влетаешь без маски куда-то, то тебя могут попросить выйти, например, из магазина, и люди вокруг запросто делают тебе замечание.

Тут очень много маленьких магазинчиков и кофеен, и очень популярная картина — очередь перед каждым таким заведением. Больше четырех — пяти посетителей в помещение не пускают, и поэтому остальные стоят и ждут, когда смогут зайти. Театры и музеи работают, там обязательно надо быть в маске. Билеты в театрах продаются через место — 50%-ная заполняемость.

Вакцинация, насколько я поняла, тут не принудительная, но цифры ее очень высокие. Более 60% поляков уже привиты. Насколько я понимаю, антивакцинные настроения тут тоже есть, но они маргинализированы, загнаны в подполье. Открыто высказываться о том, что ты антипрививочник, среди моих польских знакомых не принято. А вот среди людей, приехавших из бывшего СССР — России, Беларуси, Украины — встречаю такое часто. Причем эти люди не доверяют вообще никаким вакцинам.

На плакате написано: «Обучение удаленно (черно-белое). Обучение в школе (цветное). И внизу: живи нормально, вакцинируйся». Фото: Татьяна Шахматова

Дефицита вакцин нет вообще, можно привиться в любом торговом центре — например, так привился мой муж. Мы пришли, нас попросили подождать, когда освободится окно, и через полчаса он уже был привит. Предоставляется одна из трех вакцин на выбор — Pfizer, Johnson&Johnson или Moderna. Процедура бесплатна даже для иностранцев. Причем после прививки ты можешь спокойно уйти на больничный, причем сделать это дистанционно: позвонить в клинику, объяснить, что тебя лихорадит после прививки, и тебя на три дня освобождают от работы.

Заболеваемость сейчас все равно растет, как и везде, но в разных воеводствах картина складывается разная. Есть информационные сайты, на которых указывается количество вакцинированных, заболевших и выздоровевших, число смертей и количество свободных мест в больницах. Судя по публикуемой статистике, ситуация в стране спокойная в целом. Например, сегодня болеет 15 904 человека, смертей 39. А привились в Польше 39 299 459 человек, по данным на пятницу.

Здесь нет истеричных настроений, идет спокойное информирование людей. Есть плакатики социальной рекламы — они висят на автобусных остановках и в других людных местах. В основном это пропаганда вакцинации, рассказы известных людей и тому подобное. Например, сегодня я впервые услышала объявление в трамвае о том, чтобы люди берегли себя, и это было обращение от известного во Вроцлаве врача.

А еще вопрос с коронавирусом в Польше очень политизирован. Здесь очень боятся нового локдауна, потому что в прошлый раз в это время были приняты непопулярные законы. Дело в том, что во время жестких ограничений запрещены и митинги, а значит, общественное мнение не может дать отпор тем или иным законам. К примеру, во время прошлого локдауна приняли жесткий закон о запрете абортов. Сейчас правые пытаются удержаться у власти, и народ боится, что новый локдаун будет способствовать тому, что большинство голосов будет проигнорировано».

«Таких жестких ограничений, как комендантский час или запрет на пересечение границ, в Испании нет»

Дарья Леухина несколько лет назад переехала из Казани в Испанию, она живет в курортном городке Торревьехе. Дарья уже рассказывала нашему изданию, как переживала первый карантин: тогда испанцы надолго засели по домам, и первая волна прошла для них довольно жестко. Зато сейчас там все успокоилось и вернулось к совершенно обычной жизни.

«У нас нет никаких волн и ограничений, нет QR-кодов и запретов на перемещение и посещение общественных мест. Рестораны полны народу, театры и кинотеатры работают. Чтобы туда попасть, совсем не обязательно быть привитым. Маски носим только в общественных местах — это обязательно и стало уже само собой, разумеющимся. Никому даже не приходится напоминать. А на улице маска уже не нужна. Все это я говорю только по тому, что вижу вокруг — может быть, в Мадриде или на севере страны ситуация несколько иная. Все же у нас курортный город с теплым климатом, а это играет свою роль. Но в целом таких жестких ограничений, как комендантский час, запрет на пересечение границ и т.д. нет в Испании. Многие наши друзья этим летом путешествовали в другие страны: в Италию, Англию, летали на Болеарские и Канарские острова, и все было нормально. Если есть паспорт вакцинации, можно было летать спокойно, без ПЦР-тестов даже.

70% населения страны уже вакцинировалось. Многим это необходимо для работы: медиков и учителей привили в первую очередь, это было обязательное требование для них. Правда, говорят, что последствия прививок у многих проявляются в первые дни: боли в суставах и слабость. Заболеваемость, конечно, есть, но сейчас ситуация у нас очень спокойная. Лично я в последний раз слышала о заболевших знакомых в июле-августе, и все они заразились от прилетевших из России и Казахстана.

Фото: hotels.com

Антивакцинные настроения в Испании есть, но слабые. И в основном — среди русских эмигрантов. Испанцы в целом хорошо относятся к вакцине. Есть знакомые (из семьи врачей), которые вздыхали, что вакцинироваться не хотят, вакцина мало проверена, но в нынешних условиях считают это благоразумным и меньшим злом с точки зрения проблемы пандемии.

Сама я была на консультации у ангиолога с вопросом о том, какие последствия может дать прививка. На это испанский врач уклончиво ответил, что с этим вопросом нужно обращаться к специалистам по вакцинам (читай: «изучена мало, не знаю»), но объяснил, что от ковида последствия точно такие же, только в разы сильнее и хуже».

«В Болгарии с организацией медицинской помощи все и так плохо, а тут еще и антиваксеры»

Гелена Беляева переехала в Болгарию уже давно. Сейчас она с семьей живет в Пловдиве и рассказывает «Реальному времени», что страна задыхается от коронавируса.

«Больше всего о Болгарии говорит вот что: здесь вакцинированы едва 24% населения. И самая высокая смертность от коронавируса в ЕС. Заболеваемость чудовищная, вся Болгария в темно-красной зоне. Дети на онлайн обучении, студенты тоже. Без «зеленого сертификата» (о прививке, наличии антител после заболевания или ПЦР-тесте) можно заходить только в продуктовые магазины. Сертификат представляет собой бумажку с QR-кодом, который можно и просто сфотографировать в телефон. Их ввели буквально три недели назад, и тогда возле вакцинаторских пунктов стояли большие очереди. Это были люди, которые не делали прививку потому, что некогда им было. Три дня назад мы ходили прививать нашего 14-летнего сына (это у нас можно), уже было пусто: два человека в очереди, и все.

Масочный режим действует с самого начала пандемии, но надевают эти маски только там, где охрана настаивает. Рестораны открыты, но в них пускают только с сертификатом. Они работают без ограничений, но только если персонал вакцинирован. А вот развлекательное все сейчас прикрыто. Аптеки и продуктовые магазины работают, как обычно.

Границы открыты для всех, у кого есть сертификат. И это большой повод для вытья. Болгары привыкли свободно перемещаться по Евросоюзу, а тут вдруг снова лавочка прикрыта. Права у них нарушают, видите ли.

Фото: bnr.bg

Удивительное дело: люди готовы платить за ПЦР-тесты каждые два дня (это стоит около 10 евро), но только не делать бесплатные прививки. Антиваксерские настроения здесь колоссальные. Есть адекватные люди, но они просто теряются на фоне антипрививочных истериков. Говорят, во всем бывшем соцлагере похожая ситуация. И я сейчас очень понимаю врачей. У них сейчас вообще жуткие условия. В Болгарии с организацией медицинской помощи все плохо в целом, а тут еще и антиваксеры.

Я уверена: это оттого, что здесь с самого начала не повели образовательные программы о прививках — теперь расхлебывают. И недоверие властям играет решающую роль. Ну и активное население — то, которое при развале Союза было молодое, особо не училось, зато набралось всякого конспиративно-эзотерического… Народ относится к прививкам, как в диком Средневековье. Резвятся, как могут: тут и мировое правительство, и чипы, и слежка и вообще все конспиративные теории собраны и передаются с пометкой «власти скрывают».

Но повторюсь: мне кажется, что самое важное в сложившейся ситуации — недоверие народа правительству. А политики используют это себе на руку, заигрывая с людьми — намекают на то,что у них права отбирают, и если вы выберете нас — при нас такого не будет.

Нет ничего оптимистичного, если резюмировать...»

«На Кипре все уже привыкли к тому, что надо пройти проверку»

Альфия М. уехала из Казани на Кипр три года назад. Она рассказывает, что на острове очень мощно выстроена система экспресс-тестов на ковид, а киприоты совершенно привыкли к постоянным проверкам. Поэтому ситуация с заболеваемостью на Кипре взята под контроль, особых ужесточений нет, всё открыто, все работают. Но все — под надежным присмотром. Вот монолог Альфии.

«На острове действует система так называемого Cov-Pass: это документ, который свидетельствует либо о вакцинации, либо о перенесенном заболевании. Действует он полгода. Для тех, кто и не болел, и не делал прививку, есть еще одна возможность: сдать экспресс-тест на ковид, документ о его прохождении будет действовать 72 часа. Соответственно, ты никуда не можешь зайти, если у тебя нет одного из этих документов. Даже мелкие магазины сейчас требуют предъявить их. То же самое — для того, чтобы ходить на работу.

Тест платный для непривитых и непереболевших, он стоит от 4 до 7 евро. Сделать его можно очень много где: по городу множество пунктов — как правило, они есть при аптеках или в крупных торговых центрах. В течение 2 — 3 часов тебе приходит результат, его и надо показывать.

Многие работодатели вызывают сотрудников лабораторий, чтобы у работников взяли тест прямо на месте. Иногда сами работодатели за это сами платят, но законодательно на них не возложено таких обязательств, так что это зависит от компании. Сейчас благодаря всей этой хорошо выстроенной системе Кипр живет обычной жизнью, все уже привыкли к постоянным проверкам.

Из каких-то ограничений сейчас остались только маски: они обязательны во всех общественных местах, снять маску можно, только если ты ешь в ресторане. Штрафовать за отсутствие маски вас не будут: просто попросят либо надеть ее, либо покинуть помещение.

Что касается школ: дети старше 12 лет тоже имеют Cov-Pass: их можно прививать. Если ребенок не прививался и не болел, то он так же, как взрослый, должен каждые три дня обновлять экспресс-тест. Многие школы организовали у себя пункты, где можно это сделать. Если один ребенок в классе заболел, то класс дезинфицируется, и обязательно все, кто был в ближайшем контакте с ним (например, сидят вокруг него в классе), сдают тесты, и учитель тоже. Всем остальным это делать не обязательно. Но если в классе вспышка заболевания, то всю школу закрывают на карантин на 10 дней.

Фото: Альфия М.

На рабочих местах точно так же: если выявляется случай заболевания, информация об этом тут же отправляется в Минздрав, они высылают наряд дезинфекторов, чтобы обработать помещение. Кстати, эту процедуру оплачивает работодатель.

На Кипре привиты 80% населения. У нас уже началась ревакцинация, сначала это делали в домах престарелых, потом по возрастным категориям в порядке снижения возраста. Сейчас уже дошли до возраста 40+. Прививка бесплатная. У нас на одном из стадионов организована огромная территория, где массово делают эти прививки, все происходит быстро: народу всегда много, но очередей нет. Мы тратили не больше 10 минут на то, чтобы прийти и привиться. Одно время было мало вакцинированных в возрасте до 30 лет, и для них правительство организовывало розыгрыш призов, если они делали прививку: например, можно было выиграть билеты куда-нибудь или ночь в хорошем отеле. Так стимулировали молодежь к вакцинации.

Отношение к вакцине, как и везде, разное. На Кипре, конечно, есть лагерь антипрививочников. Но поскольку есть возможность регулярно сдавать тесты и везде с ними ходить, то они не страдают от каких-то ограничений. Другое дело — несколько моих знакомых семей переболели ковидом, и сейчас очень жалеют, что в свое время отказались прививаться. Сейчас в стране регистрируется порядка 200 новых заражений в день, но смертей мало — по одной в день. Рост заболеваемости, возможно, заставит правительство ближе к Новому году что-нибудь ужесточить, но пока все под контролем».