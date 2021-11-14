В Юдино восстановили водоснабжение на сетях «Водоканала»
В казанском поселке Юдино восстановили аварию на сетях МУП «Водоканал», в результате которой жители остались без холодной воды.
Аварию устранили в 15.00, как и планировалось, сообщили в администрации Кировского и Московского районов Казани.
Жители Юдино на улице Завокзальной сегодня остались без холодной воды из-за аварии на сетях МУП «Водоканал».
Маргарита ГоловатенкоОбществоИнфраструктура Татарстан
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