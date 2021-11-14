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В Юдино восстановили водоснабжение на сетях «Водоканала»

15:20, 14.11.2021
В Юдино восстановили водоснабжение на сетях «Водоканала»
Фото: kzn.ru

В казанском поселке Юдино восстановили аварию на сетях МУП «Водоканал», в результате которой жители остались без холодной воды.

Аварию устранили в 15.00, как и планировалось, сообщили в администрации Кировского и Московского районов Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Жители Юдино на улице Завокзальной сегодня остались без холодной воды из-за аварии на сетях МУП «Водоканал».

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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