Около 50 мигрантов прорвались штурмом в Польшу из Белоруссии

Около 50 нелегальных мигрантов штурмом прорвались из Белоруссии в Польшу. Об этом сообщила полиция Подляского воеводства в Twitter.

«В районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек», — сообщили в полиции (цитата по РБК).

В районе Колонии Клуковиче мигранты бросали в полицейских камни, пытаясь пересечь границу. Всего задержано 22 человека, все они — граждане Ирака.

По данным пограничников, за сутки пересечь белорусско-польскую границу попытались 223 раза.



Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на обвинения министра иностранных дел Великобритании Лизы Трасс в миграционном кризисе на белорусско-польской границе. Захарова заявила, что у Британии нет права обвинять Россию и напомнила о вторжении Великобритании в Ирак.



Ольга Шагиева