Эксперт допустила списание долгов по инфраструктурным кредитам регионам
Регионам России могут списать часть инфраструктурных кредитов, если реализованные на эти деньги проекты дадут большие налоговые поступления в федеральный бюджет. Так считает директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина.
Она считает, что постановление правительства по бюджетным кредитам, вышедшее в октябре 2021 года, означает, что кредиты даже могут списываться, если будут реализованы какие-то определенные в регионе условия. Чем больше налогов будет приносить инфраструктурные проект, тем выше шансы на списание взятого регионом кредита.
Эксперт считает, что инфраструктурные кредиты способны дать большой толчок экономическому развитию территорий.
«У нас четко выделяются 10 регионов, которые во всех рейтингах на первом месте — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан. Эти регионы находятся на драйвере развития, поэтому даже масштабные кредиты не свяжут эти регионы», — сказа Ильина ТАСС.
Ранее Счетная палата включила в план проверок на 2021 год мероприятие по контролю за эффективностью использования бюджетных кредитов в регионах.
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