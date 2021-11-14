Эксперт допустила списание долгов по инфраструктурным кредитам регионам

Регионам России могут списать часть инфраструктурных кредитов, если реализованные на эти деньги проекты дадут большие налоговые поступления в федеральный бюджет. Так считает директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина.

Она считает, что постановление правительства по бюджетным кредитам, вышедшее в октябре 2021 года, означает, что кредиты даже могут списываться, если будут реализованы какие-то определенные в регионе условия. Чем больше налогов будет приносить инфраструктурные проект, тем выше шансы на списание взятого регионом кредита.

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Эксперт считает, что инфраструктурные кредиты способны дать большой толчок экономическому развитию территорий.

«У нас четко выделяются 10 регионов, которые во всех рейтингах на первом месте — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан. Эти регионы находятся на драйвере развития, поэтому даже масштабные кредиты не свяжут эти регионы», — сказа Ильина ТАСС.

Ранее Счетная палата включила в план проверок на 2021 год мероприятие по контролю за эффективностью использования бюджетных кредитов в регионах.



Ольга Шагиева