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Счетная палата проверит Татарстан на эффективность использования кредитов федерального бюджета

07:28, 22.07.2021
Счетная палата проверит Татарстан на эффективность использования кредитов федерального бюджета
Фото: pixabay.com

Счетная палата включила в план проверок на 2021 год мероприятие по контролю за эффективностью использования бюджетных кредитов в регионах. Ведомство проверит четыре субъекта РФ: Татарстан, Новгородскую, Свердловскую и Иркутскую области.

Специалисты проанализируют эффективность использования бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам с 2017 по 2021 год. «Проверка позволит дать рекомендации по эффективному использованию бюджетных кредитов», — подчеркнул аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

Фото: realnoevremya.ru

Проверка проводится, чтобы повысить самостоятельность регионов в финансовых вопросах и исполнить задачи по долгосрочной долговой устойчивости их финансов.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБюджет Татарстан
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