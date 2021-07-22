Счетная палата проверит Татарстан на эффективность использования кредитов федерального бюджета

Счетная палата включила в план проверок на 2021 год мероприятие по контролю за эффективностью использования бюджетных кредитов в регионах. Ведомство проверит четыре субъекта РФ: Татарстан, Новгородскую, Свердловскую и Иркутскую области.



Специалисты проанализируют эффективность использования бюджетных кредитов, которые были предоставлены субъектам с 2017 по 2021 год. «Проверка позволит дать рекомендации по эффективному использованию бюджетных кредитов», — подчеркнул аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

Фото: realnoevremya.ru

Проверка проводится, чтобы повысить самостоятельность регионов в финансовых вопросах и исполнить задачи по долгосрочной долговой устойчивости их финансов.

Маргарита Головатенко