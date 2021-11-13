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В Казани снова заметили большую очередь около ТЦ

19:59, 13.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани снова заметили большую очередь около ТЦ
Фото: соцсети

Около казанского ТЦ «Парк Хаус» в очередной раз наблюдается огромная очередь, об этом сообщили пользователи соцсетей.

Жители приходят за покупками в выходные и стоят на улице в ожидании, пока охрана проверит QR-коды о наличии прививки от ковида или перенесенном заболевании. Очереди наблюдаются даже поздним вечером. Охрана не успевает быстро проверить всех желающих пройти в ТЦ.

Некоторые пользователи не одобряют такого ажиотажа: «Интересно, а все эти люди не думают, что в очереди-то как раз и можно подцепить всякую заразу? Или QR-код у нас вместо оберега стал?»

Аналогичная ситуация наблюдалась в Казани в прошлые выходные.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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