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В Советский суд Казани поступил материал о заключении под стражу выходца из ОПГ «Борисково»

08:47, 12.11.2021
В Советский суд Казани поступил материал о заключении под стражу выходца из ОПГ «Борисково»
Фото: realnoevremya.ru

В Советский суд Казани поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу В. Фадеева. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 15, п.п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР, сообщает пресс-служба суда.

Речь идет о выходце из ОПГ «Борисково». По данным источников «Реального времени», Фадеева задержали 10 ноября. Его подозревают в покушении на убийство, которое было совершено в мае 1993 года в казанском поселке Борисково.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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