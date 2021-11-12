В Советский суд Казани поступил материал о заключении под стражу выходца из ОПГ «Борисково»

В Советский суд Казани поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу В. Фадеева. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 15, п.п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР, сообщает пресс-служба суда.

Речь идет о выходце из ОПГ «Борисково». По данным источников «Реального времени», Фадеева задержали 10 ноября. Его подозревают в покушении на убийство, которое было совершено в мае 1993 года в казанском поселке Борисково.



Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко