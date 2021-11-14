В России еще тысяча вакцинировавшихся от COVID-19 получат по 100 тысяч рублей

Сегодня вступило в силу постановление о втором этапе розыгрыша денежных призов среди вакцинировавшихся от ковида россиян. В этой своеобразной «лотерее» смогут поучаствовать все, кто сделали прививку от коронавируса до проведения розыгрыша, и неважно, какой из российских вакцин. Правда, участвовать в конкурсе не смогут те, кто пока еще не успел получить второй компонент препарата.

Размер выигрыша — 100 тысяч рублей, счастливчиков будет всего тысяча, приз им будет выплачен в течение полугода после того, как пройдет розыгрыш. Победителей определит компьютер в случайном порядке, а использоваться для этого будет Единый регистр вакцинированных, в котором каждому получившему прививку присвоен уникальный номер. Информация о розыгрыше доступна в личном кабинете каждого россиянина на Портале госуслуг.

Напомним, в Татарстане на получение ста тысяч от государства могут претендовать 1 238 784 человека — именно столько жителей республики уже привились двумя дозами вакцины. А вместе с теми, кто еще не завершил вакцинацию, прививку от коронавируса получили 1 805 637 человек в республике.



Людмила Губаева