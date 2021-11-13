Минниханов дал оценку организации переписи в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил организацию переписи населения в республике. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Минниханов считает, что Всероссийская перепись населения — очень важное событие.

«Нужно четко понимать, какая у нас численность населения, структура, где они проживают, какие вопросы их волнуют», — сказал он.

Фото: strana2020.ru

Перепись проходит организованно и по графику. До конца переписи осталось еще 2 дня, переписчики продолжат контрольные обходы домов и квартир, жильцы которых отсутствовали во время предыдущих визитов.

В ноябре в мэрии Казани рассказывали, что у переписчиков есть черный список домов. В своих планшетах они оставляют пометки, например, о злой собаке или хамстве со стороны жильцов.

Ольга Шагиева