Минниханов дал оценку организации переписи в Татарстане
Президент Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил организацию переписи населения в республике. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.
Минниханов считает, что Всероссийская перепись населения — очень важное событие.
«Нужно четко понимать, какая у нас численность населения, структура, где они проживают, какие вопросы их волнуют», — сказал он.
Перепись проходит организованно и по графику. До конца переписи осталось еще 2 дня, переписчики продолжат контрольные обходы домов и квартир, жильцы которых отсутствовали во время предыдущих визитов.
В ноябре в мэрии Казани рассказывали, что у переписчиков есть черный список домов. В своих планшетах они оставляют пометки, например, о злой собаке или хамстве со стороны жильцов.
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