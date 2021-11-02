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У казанских переписчиков есть черный список домов

13:49, 02.11.2021
У казанских переписчиков есть черный список домов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани уже 60% горожан предоставили данные для Всероссийской переписи населения. Тем временем переписчики рассказали, что у них есть свой черный список домов. Перечень нерекомендуемых зданий предоставляет полиция.

Однако пополнять реестр нежелательных домов могут и сами переписчики. Так, в своих планшетах они оставляют пометки, например, о злой собаке или хамстве со стороны жильцов. Об этом рассказали в мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru

В исполкоме сообщили и о самых активных участниках переписи — это пенсионеры, которые не только с удовольствием отвечают на вопросы, но и приглашают на чай. Но переписчики помнят о мерах безопасности: дальше порога заходить не положено.

В этом году в условиях пандемии коронавируса принять участие в переписи можно онлайн с помощью портала госуслуг до 14 ноября.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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