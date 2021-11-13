В условиях пандемии у россиян выросли траты на интернет

Траты россиян на интернет и мобильную связь в условиях удаленной работы и дистанционного обучения выросли на 6%. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

Аналитики изучили операции по оплате мобильной связи и интернета в мобильном банке за три квартала 2020—2021 годов. За три квартала 2021 года средние чеки на оплату двух этих услуг выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Фото: realnoevremya.ru

По статистике, чаще женщин интернет оплачивают мужчины, на них приходится 58% от всех таких операций. В статистике услуг мобильной связи по количеству платежей также лидируют мужчины. Средний чек у мужчин составил 806 рублей, а у женщин — 508 рублей, пишет «РИА Новости».



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Ольга Шагиева