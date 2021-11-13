Новости общества

10:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В условиях пандемии у россиян выросли траты на интернет

09:31, 13.11.2021
В условиях пандемии у россиян выросли траты на интернет
Фото: kzn.ru

Траты россиян на интернет и мобильную связь в условиях удаленной работы и дистанционного обучения выросли на 6%. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

Аналитики изучили операции по оплате мобильной связи и интернета в мобильном банке за три квартала 2020—2021 годов. За три квартала 2021 года средние чеки на оплату двух этих услуг выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Фото: realnoevremya.ru

По статистике, чаще женщин интернет оплачивают мужчины, на них приходится 58% от всех таких операций. В статистике услуг мобильной связи по количеству платежей также лидируют мужчины. Средний чек у мужчин составил 806 рублей, а у женщин — 508 рублей, пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно, как пандемия повлияла на пищевые привычки россиян.

Ольга Шагиева
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также