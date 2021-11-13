На Украине заявили, что готовы закупать газ у Словакии в случае дефицита

В случае нехватки газа Украина готова закупать его у Словакии. Об этом заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.

В эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» Немчинов ответил на вопрос, не будет ли на Украине ситуации, когда жителей попросят снизить потребление тепла.

«В случае дефицита у нас есть договоренность его [газ] импортировать по нашей забронированной гарантированной мощности со стороны Словакии», — сказал он.

Также он заверил, что сейчас в газовых хранилищах Украины есть достаточное количество природного газа.



Ранее глава «Нафтогаза» заявил о растущих рисках войны с Россией из-за отсутствия газового транзита.

Ольга Шагиева