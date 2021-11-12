В Дагестане возбудили уголовное дело по факту убийства имама мечети и ранения членов его семьи

Фото: Максим Платонов

В Дагестане после стрельбы в местном селе возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия», ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «е» ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом» и ч. 3 ст.30, п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, сегодня в селе Аметеркмахи конфликтовали местный житель и имам мечети из-за земельного спора. Затем мужчина прибыл к дому матери потерпевшего и открыл огонь. Имама убили, а его раненый сын сумел оказать отпор стрелявшему и нанес ему удар ножом — тот скончался. В результате нападения ранения также получил брат имама. Члены семьи находятся в реанимации.

Фото: sledcom.ru

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Диана Жиленкова