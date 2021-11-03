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В Свердловской области неизвестные обстреляли ковидную больницу и машину врача

11:41, 03.11.2021
В Свердловской области неизвестные обстреляли ковидную больницу и машину врача
Фото: Максим Платонов (архив)

В Свердловской области неизвестные обстреляли из ружья машину врача-реаниматолога Асбестовской городской больницы №1. Под пули попало и инфекционное отделение медучреждения. В результате происшествия никто не пострадал.

Преступление произошло вчера около десяти часов вечера. Есть версия, что причиной стрельбы стала месть за умершего от коронавируса родственника, поскольку больница занимается лечением заболевших COVID-19 пациентов, передает e1.ru.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Cотрудники территориального ОВД занимаются проверкой данного инцидента. По словам начальника пресс-службы ведомства Валерия Горелых, сотрудники правоохранительных органов устанавливают материальный ущерб и ищут очевидцев.

Диана Жиленкова
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