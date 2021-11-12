В Татарстане зафиксировали случай нападения на переписчиков

Комментируя информацию о том, как один из жителей Татарстана, найдя чужой планшет, вернул его владельцу, в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по РТ признали, что зафиксировали несколько случаев нападений на переписчиков во время Всероссийской переписи населения:

— Но в эту перепись это лишь единицы, и все попали под страховые случаи, — сообщила на пресс-конференции руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре в мэрии Казани рассказывали, что у переписчиков есть черный список домов. В своих планшетах они оставляют пометки, например, о злой собаке или хамстве со стороны жильцов